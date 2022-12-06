Політика

Росія може розосередити свої бомбардувальники після вибухів на аеродромах, – Reuters

6 Грудня 2022 20:41
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війна, росія

Росіяни можуть розосередити свої бомбардувальники після того, як на аеродромах “Енгельс” та “Дягілєво” прогриміли вибухи.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, кілька неназваних високопосадовців країн Заходу розповіли, що удари по авіабазам стали найдальшими на території Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну.

“Якби це були вони (українці)… Це показує, що вони можуть діяти в Росії на свій розсуд, і це сильно турбує росіян… Психологічно, я думаю, це завдасть удару”, – заявив один з чиновників.

При цьому офіційні особи підкреслили, що саме на аеродромі “Енгельс” РФ зберігає свої стратегічні бомбардувальники дальньої дії, але тепер доведеться подумати про їхнє переміщення.

“Це може призвести до того, що бомбардувальники будуть розосереджені. Це, безумовно, робить росіян менш впевненими… (у тому, що) десь безпечно”, – додав чиновник.


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