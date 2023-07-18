Політика

Речник Путіна назвав удари по Одесі та Миколаєву “відплатою” за Кримський міст

18 Липня 2023 14:48
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Кримський міст, росія

Речник російського диктатора Володими Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нічні удари по портовій інфраструктурі в Одесі були “відплатою за Кримський міст”.

Раніше 18 липня Міноборони Росії повідомило, що Збройні сили РФ завдали “групового удару відплати” нібито “високоточною зброєю” морського базування по об’єктах, де нібито “готувалися теракти проти Росії із застосуванням безекіпажних катерів за місцем їх виготовлення на судноремонтному заводі в районі Одеси”.

Також окупанти заявили, що в районі Миколаєва та Одеси нібито знищили сховища палива загальним об’ємом близько 70 тисяч тонн, з яких нібито здійснювалося забезпечення військової техніки ЗСУ пальним.


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