Політика

Рада закликала держави НАТО підтримати вступ України в Альянс

10 Квітня 2023 17:01
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рада, нато

Верховна Рада звернулась до держав-членів та Парламентської асамблеї НАТО із закликом щодо прискорення вступу України в Альянс.

Постанову підтримали 352 парламентарі.

Метою проєкту постанови є звернення до держав-членів НАТО із закликом здійснити необхідні кроки для виконання рішень Бухарестського саміту НАТО від 2008 року в частині прийняття України до Альянсу як повноправного члена.

Рада закликає країни-члени НАТО “сприяти ухваленню” під час весняної сесії ПА НАТО у Люксембурзі “важливих рішень, спрямованих на наближення України до майбутнього членства в НАТО, схваливши відповідну Декларацію про підтримку України”.

Напередодні Вільнюського саміту НАТО параламент України закликав “сприяти формуванню в державах–членах НАТО спільного бачення модальностей і часових рамок вступу України в Альянс”.

Уряди держав НАТО просять скликати у рамках Вільнюського саміту НАТО засідання Комісії Україна – НАТО на рівні лідерів за участю президента України Володимира Зеленського.


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