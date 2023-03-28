Путін поставив главу Китаю у незручне становище через ядерну зброю в Білорусі — Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін підірвав авторитет глави Китаю Сі Цзіньпіна, заявивши про розміщення ядерної зброї на території Білорусі, повідомляє Bloomberg.

Надавши допомогу Саудівській Аравії та Ірану щодо відновлення дипломатичних відносин, Сі Цзіньпін звернув увагу на інші геополітичні проблеми, а саме на війну, яку розпочав Путін в Україні.

Нещодавно китайський глава відвідав Москву на три дні, де він провів тривалі переговори з Путіним разом із тостами за їхню «безмежну дружбу». Внаслідок переговорів вони у спільній заяві заявили, що «усі ядерні держави повинні утримуватися від розміщення ядерної зброї за кордоном».

Однак буквально через кілька днів Путін ставить Сі Цзіньпіна в незручне становище, оголосивши про плани відправити тактичну ядерну зброю, що межує з Україною, до Білорусі. Незалежно від того, чи Путін блефує зі своїм арсеналом, це ставить главу Китаю в незручне становище в його зусиллях стати надійним посередником у конфліктах.

Сі Цзіньпін не підтримав, але й не різко критикував Путіна щодо України. Але одну річ він чітко заявляв місяцями: Росія не повинна використовувати ядерну зброю у війні.

Очікувалося, що Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським упродовж кількох днів після візиту до Москви, оскільки він не спілкувався з ним після вторгнення Росії. Однак ця розмова ще не відбулася.