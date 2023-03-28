Політика

Путін поставив главу Китаю у незручне становище через ядерну зброю в Білорусі — Bloomberg

28 Березня 2023 20:14
19
читать на русском →
росія, китай

Російський диктатор Володимир Путін підірвав авторитет глави Китаю Сі Цзіньпіна, заявивши про розміщення ядерної зброї на території Білорусі, повідомляє Bloomberg.

Надавши допомогу Саудівській Аравії та Ірану щодо відновлення дипломатичних відносин, Сі Цзіньпін звернув увагу на інші геополітичні проблеми, а саме на війну, яку розпочав Путін в Україні.

Нещодавно китайський глава відвідав Москву на три дні, де він провів тривалі переговори з Путіним разом із тостами за їхню «безмежну дружбу». Внаслідок переговорів вони у спільній заяві заявили, що «усі ядерні держави повинні утримуватися від розміщення ядерної зброї за кордоном».

Однак буквально через кілька днів Путін ставить Сі Цзіньпіна в незручне становище, оголосивши про плани відправити тактичну ядерну зброю, що межує з Україною, до Білорусі. Незалежно від того, чи Путін блефує зі своїм арсеналом, це ставить главу Китаю в незручне становище в його зусиллях стати надійним посередником у конфліктах.

Сі Цзіньпін не підтримав, але й не різко критикував Путіна щодо України. Але одну річ він чітко заявляв місяцями: Росія не повинна використовувати ядерну зброю у війні.

Очікувалося, що Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським упродовж кількох днів після візиту до Москви, оскільки він не спілкувався з ним після вторгнення Росії. Однак ця розмова ще не відбулася.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Березня 2023 18:18
81

Перші три ударні роти БпЛА повністю укомплектовані і готові до бою
28 Березня 2023 18:56
26

МОК рекомендував повернути атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань у статусі нейтральних
28 Березня 2023 18:44
13

ЗСУ відбили десятки ворожих атак на Донбасі, – Генштаб
28 Березня 2023 18:06
65

У квітні буде здійснено перерахунок пенсій: кого торкнеться
28 Березня 2023 16:15
69

Верховний Суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна
Останні новини
усі новини

Думки

Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
усі думки