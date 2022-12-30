Політика

Пригожина назвали «людиною року» у сфері злочинності та корупції

30 Грудня 2022 08:04
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Міжнародний Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) визнав російського бізнесмена, засновника та спонсора приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, «людиною року» у номінації «організована злочинність та корупція».

Про це повідомляється на сайті OCCRP.

За словами головного редактора та співзасновника OCCRP Дрю Саллівана, Пригожин заслужив цю нагороду своєю діяльністю, спрямованою на «розширення жорстокого та корумпованого впливу росії, готовністю грабувати для Володимира Путіна та карати незгодних».

В організації додають, що у цьому році пригожин став втіленням усього найтемнішого, що є в росії.

«Він поєднує брудні гроші та жорстоке насильство, а в насмішкуватому цинізмі та безкарності перед лицем навіть російського законодавства він втілює зловмисність спонсорованої державою корупції у спосіб, з яким мало хто може зрівнятися», — зазначили в OCCRP.


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