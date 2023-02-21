Політика

Пригожин звинуватив Міноборони РФ у спробі знищити “ЧВК Вагнера”

21 Лютого 2023 12:12
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вагнер

Засновник і спонсор “ЧВК Вагнера”, близький до Путіна, бізнесмен Євген Пригожин звинуватив керівництво міністерства оборони Росії в спробі знищити його приватну військову компанію і прирівняв це до зради батьківщини.

Заяву Пригожина опублікувала його прес-служба.

Пригожин стверджує, що міністр оборони Сергій Шойгу та голова Генштабу Валерій Герасимов заборонили передавати боєприпаси бійцям “ПВК Вагнера”. “Начальник Генерального штабу та міністр оборони роздають команди, в яких йдеться про те, що “ПВК Вагнера” не тільки боєприпаси не давати, а в тому числі і не допомагати авіатранспортом. Іде пряма протидія, яка називається ніяк інакше як спроба знищити ПВК”, – заявив Пригожин.


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