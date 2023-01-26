Політика

Пригожин запросив Гіркіна до ПВК “Вагнер”

26 Січня 2023 14:20
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вагнер

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин запросив ексватажка донецьких бойовиків, так званого “міністра оборони ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) приєднатись до його війська в Україні.

Пригожин каже, що вирішив прийняти Гіркіна у ПВК незважаючи “на вкрай негативне ставлення” до нього.

“Пропоную йому (Гіркіну) прибути на територію “ЛНР” для призначення на керівну посаду, відповідно до його компетенції, в один зі штурмових підрозділів”, – повідомив Пригожин.

Водночас він попередив, що високу посаду Гіркіну не запропонують, бо для цього начебто “необхідно показати свої можливості”. “Пора переходити від слів до справи”, – заявив Пригожин.


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