Пригожин запросив Гіркіна до ПВК “Вагнер”

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин запросив ексватажка донецьких бойовиків, так званого “міністра оборони ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) приєднатись до його війська в Україні.

Пригожин каже, що вирішив прийняти Гіркіна у ПВК незважаючи “на вкрай негативне ставлення” до нього.

“Пропоную йому (Гіркіну) прибути на територію “ЛНР” для призначення на керівну посаду, відповідно до його компетенції, в один зі штурмових підрозділів”, – повідомив Пригожин.

Водночас він попередив, що високу посаду Гіркіну не запропонують, бо для цього начебто “необхідно показати свої можливості”. “Пора переходити від слів до справи”, – заявив Пригожин.