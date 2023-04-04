Політика

Пригожин приніс прапор на давно зруйновану адмінбудівлю в Бахмуті – Череватий

4 Квітня 2023 13:29
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війна, бахмут

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин приніс прапор на будівлю міської адміністрації Бахмута, яка вже давно зруйнована в ході боїв у місті.

“Пригожин їздить, напевно, в Бахмут, тому що в Петербурзі йому зараз небезпечно. Там, бачите, вибухають ресторани… І встановлює прапори на будівлях, яких уже давно фізично не існує. Тобто цієї будівлі, як він каже, міської адміністрації, вона просто знищена”, – сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він підкреслив, що Бахмут залишається основним напрямку ударів росіян, передусім найманців ПВК “Вагнер”.

Лише за минулу добу відбулось 32 атаки ворога та 26 боєзіткнень як в самому Бахмуті, так і на околицях міста.

За словами Череватого, 238 раз окупанти обстрілював позиції захисників як зі ствольної, так і реактивної артилерії.

При цьому було вбито 91 окупанта, 119 зазнали поранень, підбито російський танк та РСЗО “Град”, знищено 3 склади боєприпасів.


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