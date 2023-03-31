Політика

Прем’єр Іспанії Санчес закликав Сі Цзіньпіна поговорити із Зеленським

31 Березня 2023 16:04
7
читать на русском →
китай, Іспанія

Під час візиту до Пекіна прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна підтримує формулу миру, запропоновану Україною та закликав китайського лідера поспілкуватися з українським президентом.

Про це повідомляє іспанське видання Reuters.

Іспанський прем’єр-міністр прибув до Пекіна 31 березня. Під час пресконференції за підсумками зустрічі із Сі Цзіньпіном, Педро Санчес повідомив, що підтримав формулу миру, запропоновану Україною.

“Я вважаю, що це план, який закладає основи міцного миру в Україні та повністю відповідає Статуту Організації Об’єднаних Націй та її принципам, порушеним Путіним своїм вторгненням”, – сказав Санчес.

Що саме китайський лідер відповів на ці слова – Санчес не повідомив. Проте прем’єр-міністр зазначив, що закликав лідера КНР поговорити із Володимиром Зеленським.

Видання El País писало, що Педро Санчес вважає свій візит до Пекіна можливістю переконати Китай зайняти більш проєвропейську сторону, а саме у питанні війни Росії проти України.

За даними видання, офіційний Мадрид вважає роль Китаю та зокрема позицію Сі Цзіньпіна вирішальними у встановленні миру. Під час зустрічі із лідером КНР, Педро Санчес, імовірно, намагався його переконати, що мирний план повинен демонструвати підтримку України, інакше він буде безрезультатним.

“У нас багато очікувань, ми вважаємо, що ця зустріч із Сі Цзіньпіном дуже важлива”, – заявляв прем’єр у літаку на шляху до Китаю.

Окрім того, повідомляється, що Санчес сподівався отримати від Сі Цзіньпіна запевнення про те, що Китай не передаватиме Росії зброю.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Березня 2023 14:01
30

Зеленський і глави іноземних держав та урядів вшанували пам’ять жертв бучанської різанини
31 Березня 2023 15:20
72

Путін змінив концепцію зовнішньої політики РФ
31 Березня 2023 12:46
24

Понад 90% українців вірять у перемогу
31 Березня 2023 11:54
70

У річницю визволення Бучі Зеленський опублікував відео про вбивства мирних українців
31 Березня 2023 11:34
72

Ворог помітно нервує, людського ресурсу для штурмів залишається все менше. Сирський про Бахмут
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки