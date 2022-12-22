Північна Корея продала зброю ПВК «вагнер» для війни в Україні, – Reuters

Приватна російська військова компанія “Група Вагнера” прийняла партію зброї з Північної Кореї для посилення російських військ в Україні, що є ознакою розширення ролі групи в цьому конфлікті.

Про це повідомляє “Reuters” із посиланням на високопоставленого представника адміністрації Джо Байдена, який говорив на умовах анонімності.

“Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила первинну поставку зброї компанії “Вагнер”, яка оплатила обладнання. Минулого місяця Північна Корея доставила піхотні ракети і ракети в Росію для використання Вагнером”, – зазначив чиновник.

За оцінкою США, яка базується на розвідданих, що мають бути оприлюднені у четвер, кількість матеріалів, доставлених Північною Кореєю, не змінить динаміку бойових дій в Україні. “Але ми занепокоєні тим, що Північна Корея планує доставити більше військової техніки до Вагнера”, – сказав офіційний представник Пентагону.

Американські офіційні особи вважають, що постачання зброї Північною Кореєю є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, і планують підняти це питання в Радбезі.

Пхеньян створив балістичні ракети, здатні завдати удару практично по будь-якій точці Землі, а також зброю меншої дальності, кажуть експерти з озброєнь.

Американський чиновник зазначив, що президент Росії Володимир Путін все частіше звертається до “Групи Вагнера” (Wagner Group, що належить його союзнику Євгену Пригожину, по допомогу в Україні, де російським військам не вдалося повалити владу.

Адміністрація Байдена в середу оприлюднила нові обмеження на експорт технологій для Wagner Group в спробі ще більше придушити поставки підряднику.

У найближчі тижні будуть введені додаткові санкції проти російської компанії та її групи підтримки в країнах по всьому світу, сказав чиновник.

За його словами, російський бізнесмен Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій “Вагнера” в Україні, але зіткнувся з проблемами при вербуванні росіян для участі в бойових діях в Україні.

За оцінками Сполучених Штатів, “Вагнер” має в Україні 50 000 осіб, у тому числі 10 000 контрактників і 40 000 засуджених, завербованих з російських в’язниць, сказав чиновник.

Група Вагнера, укомплектована ветеранами російських збройних сил, воювала, зокрема, в Лівії, Сирії, Центральноафриканській Республіці та Малі.

Американська розвідка вказує на те, що “Вагнер” відіграла важливу роль у битві за українське місто Бахмут і зазнала там значних втрат: за останні тижні було вбито близько 1000 бойовиків “Вагнера”, більшість із яких були засудженими, сказав посадовець.

Усередині Росії вплив Пригожина розширюється, а “незалежність його групи від російського Міністерства оборони зросла під час війни в Україні”, заявив чиновник.

“Протягом місяців російські військові покладаються на “Вагнер” у керівництві бойовими операціями в деяких частинах Донбасу – і в деяких випадках російські військові чиновники фактично підпорядковуються командуванню Вагнера”, – сказав чиновник США.

Крім того, Пригожин розкритикував російських генералів та чиновників Міноборони РФ за їхню діяльність в Україні.

“Очевидно, що Вагнер стає центром влади, який конкурує з російським військовим відомством та іншими російськими міністерствами”, – сказав співрозмовник “Reuters”.