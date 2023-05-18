Політика

Пентагон не проти передачі літаків F-16 Україні, – Politico

18 Травня 2023 08:07
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сша, зброя

Представники Міністерства оборони США заявили, що не проти передачі винищувачів F-16 Україні.

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, неназваний співрозмовник із Пентагону у відповідь на прохання прокоментувати передачу F-16 Україні вказав журналістам на статтю газети, опубліковану в січні 2023 року. У ній інший анонімний співрозмовник із відомства, говорячи про постачання, сказав: “Я не думаю, що ми проти”. У тому ж матеріалі він наголосив, що остаточного рішення про постачання ще не ухвалено.

Раніше влада України не раз запитувала у США постачання F-16, але Білий дім відмовляв. Угода про постачання F-16 не дозволяє їхній реекспорт.


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