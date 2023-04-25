Політика

Обама підтримав рішення Байдена йти на другий президентський термін

25 Квітня 2023 19:44
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сша, байден

Колишній глава США Барак Обама публічно підтримав оголошене Байденом рішення йти на президентські вибори 2024 року

Про це він написав у твіттері.

“Пишаюся всім, чого Джо Байден і його адміністрація досягли за останні кілька років. Він виступив за американський народ — і він продовжить це робити, коли його переоберуть”, – зазначив Обама, коментуючи відео Байдена, на якому той оголосив про своє рішення.


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