Обама підтримав рішення Байдена йти на другий президентський термін

Колишній глава США Барак Обама публічно підтримав оголошене Байденом рішення йти на президентські вибори 2024 року

Про це він написав у твіттері.

“Пишаюся всім, чого Джо Байден і його адміністрація досягли за останні кілька років. Він виступив за американський народ — і він продовжить це робити, коли його переоберуть”, – зазначив Обама, коментуючи відео Байдена, на якому той оголосив про своє рішення.

Proud of all that @JoeBiden and his administration have accomplished these last few years. He’s delivered for the American people — and he’ll continue to do so once he’s re-elected.



Let’s get to work! https://t.co/eEt7bAueIT https://t.co/uBMyS1QQ0V — Barack Obama (@BarackObama) April 25, 2023