Політика

NYT: Пентагон розслідує витік таємних документів про підготовку контрнаступу ЗСУ

7 Квітня 2023 07:06
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війна

Пентагон розслідує витік секретних документів у соцмережі, які стосуються планів США й НАТО щодо запланованого контрнаступу ВСУ.

Про це йдеться в публікації видання The New York Times, яке посилається на посадовців адміністрації президента Джо Байдена.

Зазначається, що у Твіттері й Телеграмі нещодавно були розміщені фотографії схем очікуваного постачання зброї, чисельності військ та інших планів.

Американці нібито працювали над тим, аби видалити ці документи, але станом на вечір четверга їм це не вдалося.

«Ми знаємо про інформацію в соціальних мережах, і міністерство (оборони) вивчає це питання», – заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Документи не містять конкретних бойових планів, наприклад, як, коли й де Україна розпочне наступ, а відображають лише потреби ЗСУ станом на 1 березня.

У документах згадується, наприклад, рівень витрат боєприпасів для HIMARS.

Незрозуміло, як документи потрапили в соціальні мережі. Оприлюднені російськими джерелами документи можуть бути частково змінені, щоб приховати реальну ситуацію із втратами російських військ і перебільшити втрати ЗСУ.

Документ з грифом «цілком таємно» містить інформацію про ситуацію станом на 1 березня. Інший документ подає перелік українських військових підрозділів, техніки та навчань з розкладом на січень-квітень.


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