Політика

Німеччина схвалила додаткові €12 млрд на військову допомогу Україні

29 Березня 2023 20:31
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допомога, німеччина

Уряд Німеччини погодився виділити додаткові 12 мільярдів євро на військову підтримку України.

Про це повідомляє Reuters.

Із цих коштів 3,2 мільярда євро обіцяють виплатити у 2023 році.

А на решту суми, 8,8 мільярда євро, Берлін відкриє кредитні лінії на період з 2024 по 2032 рік. Тобто Україна матиме право на отримання й використання кредиту у відведений термін.

«На ці гроші Україна може безпосередньо купувати озброєння за підтримки уряду Німеччини. Важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — заявили представники коаліційного уряду Німеччини в бюджетному комітеті парламенту.

Видання Spiegel кілька днів тому писало, що Міністерство фінансів Німеччини надіслало бюджетному комітету Бундестагу прохання про збільшення військової допомоги Україні.

Мінфін пояснював, що українську армію необхідно оснастити надійною військовою технікою, яка б відповідала її потребам. Для цього слід укласти численні контракти на постачання, які встановлять платіжні зобов’язання на найближчі фінансові роки.

У німецькому відомстві зазначали, що передусім планується закуповувати для України системи ППО, броньовані гусеничні машини, а також боєприпаси для артилерії та іншого озброєння, яке постачається з Німеччини.

За даними німецького Міністерства закордонних справ, з початку повномасштабного вторгнення росії уряд Німеччини виділив понад 14,2 мільярда євро на підтримку України.


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