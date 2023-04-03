Політика

Народні і місцеві депутати з “Відновлення України” обговорили в Харкові низку нагальних питань регіону

3 Квітня 2023 10:28
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У Харкові відбулася зустріч депутатів парламентської групи “Відновлення України” з Верховної ради та місцевих рад, де присутні обговорили подальшу координацію роботи на центральному та регіональному рівнях для вирішення актуальних проблем громад. Про це йдеться на Facebook-сторінці депгрупи.

“З-поміж іншого, під час засідання було обговорено реалізацію державної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім». Дана ініціатива передбачає створення умов для забезпечення житлом сільського населення за рахунок коштів спеціальних фондів. У рамках програми надаються довготермінові пільгові позики під 3% для спорудження нового житлового будинку, добудови або реконструкції житла, придбання незавершеного або готового житла, а також прокладання інженерних мереж. Програма направлена на допомогу мешканцям села чи селища, багатодітним сім’ям, українським захисникам та внутрішнім переселенцям”, – говориться в повідомленні.

В ньому також зазначається, що депутати підняли питання розвитку регіональної транспортної інфраструктури в Харківській області.

“Регіон сильно постраждав від військових дій та російської окупації, тому відновлення транспортної мережі є пріоритетом. Одних мостів після широкомасштабного вторгнення було зруйновано 25 об’єктів. Натомість нині вже функціонують 22 тимчасові переправи, ще одна перебуває у роботі”, – розповіли у “Відновленні України”.

Повідомляється, що присутні на зустрічі окрім іншого розглянули пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері охоронної діяльності. На переконання депутатів, це питання є актуальним, оскільки нині забезпечення охорони громадян або власності має свої особливості, виходячи із безпекових ризиків останнього року. Натомість законодавство не відповідає сучасним викликам.

“На зустрічі розглянули низку питань державного та місцевого рівнів. Обговорили напрямки допомоги військовим та цивільному населенню, зокрема сільським жителям, багатодітним родинам та внутрішнім переселенцям. Окреслили спільний стратегічний план послідовних кроків для їхнього втілення. Місцеві депутати озвучили проблематику регіону, і ми домовилися напрацювати законодавчі зміни для покращення ситуації. Все – задля того, щоб наблизити перемогу України. А після цього плануємо не менш завзято та самовіддано працювати над відновленням нашої держави”, – резюмував результати зустрічі народний депутат з “Відновлення України” Вадим Столар в себе на Facebook.


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