Політика

Надання Україні F-16 є пріоритетом для США, — Держдеп

22 Травня 2023 21:38
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сша, літаки

Сполучені Штати вважають пріоритетним забезпечення України винищувачами F-16 і працюватимуть для здійснення цієї мети в найближчі місяці.

Про це, як повідомляє “Європейська правда“, на брифінгу в понеділок заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

“Президент (США Джо Байден) дуже чітко дав зрозуміти, що ми почнемо навчання українських військових пілотуванню F-16 і будемо працювати з нашими союзниками і партнерами над наданням Україні винищувачів F-16”, – зазначив представник Держдепу.

“Я не можу оголосити, коли або як це станеться, або з яких країн вони надійдуть. Але це (надання F-16) є нашим пріоритетом, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці”, – додав він.

Міллер підкреслив, що США, як і інші держави, не схвалюють застосування західної зброї для ураження території Росії.

“Але я вважаю важливим нагадати всім, що, звичайно, саме Росія розпочала цю війну. Саме Росія продовжує здійснювати напади на цивільних українців. І саме Росія обстрілює школи, лікарні та об’єкти цивільної інфраструктури”, – зазначив він.

“Тож саме Україна має вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але саме Росія є агресором у цій війні”, – додав речник Держдепу США.


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