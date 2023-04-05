Ми розуміємо стратегію України в Бахмуті, ЗСУ мають достатньо можливостей для нової фази, – Пентагон

Високопосадовець міноборони США заявив, що американське керівництво розуміє стратегію України в Бахмуті: у Пентагоні впевнені в здатності ЗСУ перейти до нової фази бойових дій.

Про це поінформувала пресслужба Пентагону.

“Ми перебуваємо в дуже тісній комунікації з українським керівництвом, Збройними Силами України і її політичним керівництвом, і ми розуміємо стратегію, яку вони вирішили реалізовувати”, – зазначив представник Пентагону.

У міноборони бачать величезні людські втрати, яких зазнає Росія, коли сили Вагнера кидають першими в бій, а російські війська закріплюються на позиціях завдяки міцній українській обороні.

“Тому ми розуміємо стратегію України і впевнені, що у них є необхідне обладнання і що, оскільки ми допомагаємо їм розгортати ці нещодавно підготовлені сили, вони мають достатньо можливостей для того, щоб бути спроможними вести бойові дії на полі бою, яким би не був наступний етап”, – наголосив високопосадовець.