Політика

Мобілізованих у РФ почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва, – ГУР

24 Жовтня 2022 16:43
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розвідка, іран, війна

Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, ЗС РФ починають використовувати спорядження іранського виробництва.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва Milad (Іран). Наразі іранська амуніція перебуває на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоті/Валувайки, Бєлгородської області).

Влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги ЗС РФ у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – “Arash-2” та іранських ракет класу “земля-земля”. Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.

Також з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу “Shahed-136” та “Mohajer-6”.


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