Лукашенко закликав припинити бойові дії. У Кремлі та в ОПУ відреагували

Олександр Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні й оголосити перемир’я. В ОПУ назвали його дивним миротворцем.

Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.

Лукашенко запропонував оголосити перемир’я без права на переміщення, перегрупування військ з боку і України, і Росії, а також без права перекидання зброї, боєприпасів і військової техніки.

За його словами, Росія повинна буде використати всі свої військово-промисловий комплекс і армію, якщо Захід спробує використати перемир’я у своїх цілях. Він зазначив, що це треба буде для запобігання ескалації конфлікту.

Самопроголошений президент Білорусі наголосив, що єдиний шлях для припинення війни – це переговори без попередніх умов. Водночас він обурився тому, що Зеленський відмовився вести переговори з РФ.

Раніше Москва неодноразово наголошувала, що готова до переговорів. При цьому мирна угода повинна була включати приєднання тимчасово окупованих територій до складу РФ. Президент України Володимир Зеленський відмовився від цих переговорів.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков своєю чергою нагадав, що наступного тижня відбудеться засідання Вищої держради Союзної держави. Під час неї Лукашенко та президент Росії Володимир Путін обговорять пропозицію Мінська щодо припинення вогню в Україні.

“У контексті України нічого не змінюється, спецоперація зараз – єдиний засіб досягнення поставлених Росією цілей”, – наголосив Пєсков.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав цей варіант категорично неприпустимим.

“Будь-яке припинення вогню буде означати право РФ залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити. Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне. Дивні “миротворці” виглядають комічно”, – написав він.