Кабмін звільнив трьох заступників міністрів

У вівторок, 28 березня, Кабінет міністрів України на засіданні прийняв деякі кадрові рішення, зокрема стосовно заступників міністрів
КМУ ухвалив розпорядження про звільнення з посади:
- заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України – Павла Козирєва;
- заступника міністра освіти і науки України – Олександра Костюченка;
- заступника міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції – Олексія Шкуратова.
Водночас Кабінет міністрів України під час засідання призначив Дмитра Завгороднього заступником міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Також уряд постановив заступником голови Херсонської обласної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Станіслава Петрова.
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