Політика

Кабмін звільнив трьох заступників міністрів У вівторок, 28 березня, Кабінет міністрів України на засіданні прийняв деякі кадрові рішення, зокрема стосовно заступників міністрів КМУ ухвалив розпорядження про звільнення з посади: заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України – Павла Козирєва;

заступника міністра освіти і науки України – Олександра Костюченка;

заступника міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції – Олексія Шкуратова. Водночас Кабінет міністрів України під час засідання призначив Дмитра Завгороднього заступником міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Також уряд постановив заступником голови Херсонської обласної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Станіслава Петрова. Поділитися:



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