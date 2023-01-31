Політика

Ізраїль передав Україні куленепробивні карети швидкої допомоги

31 Січня 2023 17:54
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ізраїль, допомога

Ізраїль передав Україні куленепробивні карети швидкої допомоги. Вони використовуватимуться підрозділами рятувальників.

Про це повідомляє Міністерство оборони Ізраїлю.

“Міністерство оборони Ізраїлю передало українським рятувальникам 3 куленепробивні санітарні машини”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ізраїльська компанія “Plasan Re’em” забронювала машини швидкої допомоги та оснастила їх необхідним медичним обладнанням.

Мова йде про додаткові монітори, дефібрилятори та кисневі системи.


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