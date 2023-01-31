Політика

Ізраїль передав Україні куленепробивні карети швидкої допомоги Ізраїль передав Україні куленепробивні карети швидкої допомоги. Вони використовуватимуться підрозділами рятувальників. Про це повідомляє Міністерство оборони Ізраїлю. “Міністерство оборони Ізраїлю передало українським рятувальникам 3 куленепробивні санітарні машини”, – йдеться у повідомленні. Зазначається, що ізраїльська компанія “Plasan Re’em” забронювала машини швидкої допомоги та оснастила їх необхідним медичним обладнанням. Мова йде про додаткові монітори, дефібрилятори та кисневі системи. Поділитися:



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