Ізраїль передав Україні куленепробивні карети швидкої допомоги. Вони використовуватимуться підрозділами рятувальників.
Про це повідомляє Міністерство оборони Ізраїлю.
“Міністерство оборони Ізраїлю передало українським рятувальникам 3 куленепробивні санітарні машини”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ізраїльська компанія “Plasan Re’em” забронювала машини швидкої допомоги та оснастила їх необхідним медичним обладнанням.
Мова йде про додаткові монітори, дефібрилятори та кисневі системи.
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