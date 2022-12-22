Політика

Ірану не сподобався виступ Зеленського у Конгресі США

22 Грудня 2022 17:05
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іран

Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані в четвер розкритикував заяви Володимира Зеленського про військову підтримку Тегераном Москви у війні проти України.

Канаані стверджує, що Іран “не постачав жодної військової техніки жодній стороні для використання у війні в Україні” та завжди поважав територіальну цілісність усіх країн включно з Україною.

“Зеленському варто було б знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не є безмежним”, – заявив представник іранського МЗС.

Також Канаані порадив українському президенту “винести урок з долі деяких інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США”.


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