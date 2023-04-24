Політика

Іран по Каспію передав Росії 300 000 снарядів і мільйон боєприпасів, – WSJ

24 Квітня 2023 16:02
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росія, зброя, іран

Іранська влада, за допомогою вантажних суден, за останні шість місяців доставила у Росію понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Озброєння постачається російськими кораблями через Каспійське море. Потім воно направляється військовим, які воюють в Україні.

Як повідомляють джерела на Близькому Сході, останню партію з Ірану для Росії було відправлено на початку березня. Озброєння знаходилось на борту російського вантажного корабля “Расул Гамзатов”. Там нараховувалось 1000 контейнерів з 2000 артилерійськими снарядами.

Зауважимо, що ні делегація Ірану в ООН, ні Міноборони Росії не відповіли на запити про коментарі з цього приводу.

За даними WSJ, США разом із союзниками шукали способи зірвати постачання зброї Росії з Ірану. Як розповіли офіційні особи США, раніше Іран для постачання зброї використовував вантажні літаки, і це робило втручання практично неможливим. Наразі у Каспійському морі можна буде очікувати на допомогу від колишніх радянських республік на його узбережжі.


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