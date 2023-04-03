Політика

ФСБ вилучає закордонні паспорти у російських чиновників та керівників держкомпаній — FT

3 Квітня 2023 13:00
24
читать на русском →
росія, фсб

Співробітники ФСБ РФ вилучають закордонні паспорти у високопосадовців та керівників державних компаній, пише FT з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними видання, це відбувається через параною російського диктатора Володимира Путіна про витік інформації та дезертирство.

Від деяких відомих діячів та колишніх чиновників вимагають здати проїзні документи, особливо ця вимога посилилася з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Посилення тиску відображає глибокі підозри Кремля та ФСБ щодо лояльності російської еліти, багато з яких у приватному порядку виступають проти війни в Україні та незадоволені її впливом на їхній спосіб життя», – наголошується в матеріалі.

Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков наголосив, що Росія посилила обмеження на закордонні поїздки для тих, хто працює у «чутливих» областях.

«Є більш суворі правила щодо цього. У деяких місцях вони формалізовані, у деяких місцях вони залежать від конкретного рішення… щодо конкретних співробітників», – пояснив він.

Видання нагадує, що з часів СРСР російські чиновники, які мають доступ до державних секретів середнього рівня, мали залишати свої паспорти в сейфі, який знаходився у розпорядженні «спеціального відділу», створеного в їхніх міністерствах та компаніях. Але, за словами колишніх чиновників та керівників, російські служби безпеки рідко дотримувалися цих правил.

Ситуація змінилася після вторгнення РФ до Криму 2014 року, коли спецслужби почали попереджати про заборону поїздок до таких країн, як США чи Велика Британія. Після повномасштабного вторгнення в Україну минулого року обмеження стали застосовуватися набагато ширше і багато в чому залежать від забаганки окремих працівників служб безпеки, які працюють у державних установах.

За даними співрозмовників видання, заходи безпеки у різних державних установах відрізняються: одні просять утриматися від закордонних поїздок навіть діячів середньої ланки, а інші дають високопосадовцям повний дозвіл на виїзд за кордон у межах розумного.

Одне з джерел повідомило, що керівникам однієї великої державної промислової компанії заборонено виїжджати за межі Москви більш ніж на дві години без офіційного дозволу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Квітня 2023 13:21
18

Єврокомісія порекомендує розпочати переговори щодо вступу України до ЄС, – ЗМІ
3 Квітня 2023 13:50
11

Росія далека від захоплення Бахмута, – Череватий
3 Квітня 2023 12:18
66

“Ні кроку назад”: солдатам РФ видали пам’ятку з закликом повернутися до “сталінських методів”
3 Квітня 2023 10:15
36

Польща передала Україні декілька винищувачів МіГ-29
3 Квітня 2023 09:47
27

Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки