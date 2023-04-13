Політика

Для безпеки судноплавства у Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнений, – Резніков

13 Квітня 2023 20:21
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війна, крим

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для безпеки та свободи судноплавства необхідно деокупувати Крим.

Про це він сказав на Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.

“Для забезпечення 100-відсоткової безпеки й свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнений. І він буде звільнений. Крим знову повернеться в українську родину, як це було в 1991 році. Крим – це Україна”, – сказав Резніков.

Він також зазначив, що свобода судноплавства веде до продовольчої безпеки світу та економічної безпеки України.


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