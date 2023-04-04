Боррель наступного тижня відвідає Китай

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок повідомив журналістам про свої плани вирушити наступного тижня до Китаю.

Під час преспідходу в Брюсселі він нагадав, що в березні прем’єр Іспанії Педро Санчес відвідав Пекін, а цього тижня до Китаю вирушив президент Франції Еммануель Макрон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Я поїду наступного тижня також”, – сказав Боррель.

За словами Борреля, ЄС дає чітко зрозуміти Китаю, що позиція Пекіна щодо дій Росії в Україні “визначить якість наших відносин”.

Він також додав, що під час переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі обговорив роль Китаю в контексті війни РФ в Україні.

“Ми очікуємо, що постійний член РБ ООН має виступати на захист заснованого на правилах світопорядку. І Китай несе моральний обов’язок у тому, щоб сприяти справедливому миру”, – наголосив Боррель.