Політика

Атрошенка на рік позбавили посади мера Чернігова

7 Грудня 2022 19:05
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антрошенко

Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів і на рік позбавив його права обіймати посаду міського голови.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Також суд оштрафував його на 6,8 тис. грн.

Атрошенку інкримінується ст.172-7 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в середу 7 грудня.

У вересні НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів та про корупцію щодо Атрошенка. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Атрошенко використовував службовий автомобіль в інтересах своєї сім’ї. При цьому було використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.


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