Політика

Ар’єва складає мандат депутата Київради

20 Червня 2023 14:33
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дтп

Депутатка Київради Ярина Ар’єва, підозрювана у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння, вирішила скласти повноваження депутата.

“Ухвалила рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обовʼязки за цих умов неможливо − суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу”, – написала Ар’єва у Facebook.

Вона заявила, що “не збирається втікати від відповідальності, як не втекла з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла до тероборони”.

Ар’єва також не визнає обвинувачення в перебуванні у стані наркотичного спʼяніння і каже, що доводитиме це в суді, “як звичайна громадянка”.

“З потерпілою, яка зараз перебуває за межами України, підписаний договір про повне відшкодування. Півроку тому, коли під час блекауту стався цей нещасний випадок, я робила все можливе для допомоги цій жінці. Мені від початку дуже шкода, що я завдала людині ушкоджень.

Дякую виборцям, які раніше проголосували за мене. Вибачте, що довелося піти”, − підсумувала Ар’єва.


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