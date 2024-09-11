Суспільство

Поліція схопила підозрюваного, який побив колишнього військового у Смілі
11 Вересня 2024 09:27
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поліція, військові
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Поліція затримала 28-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області.

Про це повідомляє Національна поліція у Facebook.

“28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Наразі він затриманий за участі спецпризначенців поліції”.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід – слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про тримання під вартою.

Також за місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю.

За результатами слідчих дій слідством додатково внесені відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків.

Проти затриманого порушені кримінальні провадження за чотирма статтями.

Щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Нацполіції в Черкаській області розпочато службове розслідування. Керівника відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонено від виконання обов’язків.


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