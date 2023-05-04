Кримінал

Поліція Берліна розпочала розслідувати витік інформації про візит Зеленського

4 Травня 2023 16:28
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Поліція Берліна заявила, що розслідуватиме те, як у засобах інформації з’явилися подробиці можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини. Про це повідомляє агенція France-Presse.

Слідчі розпочали розслідування «імовірного розголошення секретної інформації», йдеться в заяві поліції.

Місцева газета Berliner Zeitung напередодні повідомила, що правоохоронні органи Берліна готуються до візиту Зеленського до столиці Німеччини в середині травня. У повідомленні містилися «конфіденційні подробиці» підготовки візиту Зеленського, вказали в поліції.

«Берлінська поліція офіційно не надавала жодної інформації, яка б поставила під загрозу державний візит», – йдеться в заяві.

«Я вважаю нестерпним, що… один-єдиний співробітник завдає шкоди репутації берлінської поліції таким ганебним чином на національному та міжнародному рівнях. Я можу лише припустити, що особа не усвідомлювала наслідків своїх дій», – сказала очільниця поліції Берліна Барбара Словік.

Згідно з повідомленням німецького новинного сайту T-Online, чиновники в Києві були розчаровані витоком подробиць.


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