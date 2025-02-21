Покровський та Курський напрямки залишаються найнапруженішими

На фронті минулої доби відбулось 121 боєзіткнення, айбільше боїв ‒ на Покровському та Курському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ.

На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили три атаки противника у бік Вовчанська та Западного.

Вчора на Куп’янському напрямку відбулось сім бойових зіткнень поблизу Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника. Основні зусилля окупанти зосереджували в районах населених пунктів Ямполівка та Колодязі.

На Сіверському напрямку, поблизу Білогорівки, наші оборонці успішно відбили дві ворожі атаки.

Чотири спроби загарбників просунутись вперед поблизу Васюківки та Часового Яру зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог десять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька.

34 атаки відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного окупанти 12 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Отримали відсіч.

На Гуляйпільському напрямку противник тричі намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили п’ять штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки та Степового.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів 29 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 19 авіаударів, скинув 25 КАБ та здійснив 479 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб вбитими та пораненими. Крім того, українські воїни знешкодили 12 танків, 18 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 135 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 143 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.