Суспільство

“Показові удари” – Зеленський про удар РФ по Одесі
18 Листопада 2024 14:30
читать на русском →
зеленський, обстріл, одеса
Володимир Зеленський / ОП

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Одесі 18 листопада, підкресливши, що ці обстріли мають показовий характер і демонструють, що Росію цікавить лише війна.

 Про це написав Зеленський у Telegram.

“Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків і зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито “утримання” від ударів. Росія показує, що її насправді цікавить: тільки війна”.

Зеленський наголосив, що цей сигнал має бути почутим у всіх частинах світу — від залів, де відбуваються зустрічі “Групи двадцяти”, до столиць по всьому світу.


ТОП-новини
18 Листопада 2024 14:51

На житловий район Одеси впала збита ракета “Іскандер”
18 Листопада 2024 15:27

На Дніпропетровщині знешкодили банду рекетирів на чолі з депутатом
18 Листопада 2024 14:30

“Показові удари” – Зеленський про удар РФ по Одесі
18 Листопада 2024 13:05

Окупанти вчергове атакували Одесу: є поранені та загиблі
18 Листопада 2024 12:34

Нова Пошта розраховує вийти на ринок США у 2025 році
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
усі думки