“Показові удари” – Зеленський про удар РФ по Одесі

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Одесі 18 листопада, підкресливши, що ці обстріли мають показовий характер і демонструють, що Росію цікавить лише війна.

Про це написав Зеленський у Telegram.

“Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків і зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито “утримання” від ударів. Росія показує, що її насправді цікавить: тільки війна”.

Зеленський наголосив, що цей сигнал має бути почутим у всіх частинах світу — від залів, де відбуваються зустрічі “Групи двадцяти”, до столиць по всьому світу.