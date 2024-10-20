Подвійний ракетний удар по Кривому Рогу: 17 людей постраждало

Вночі ворог атакував Кривий Ріг, частково зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено житлові будинки та транспорт. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Під час ліквідації ворог завдав повторного удару.

Внаслідок російських ракетних ударів: постраждало 17 людей, серед яких поліцейський та надзвичайник.

Улюблена тактика рашистів: завдавати подвійного удару, щоб жертв було більше. Кривий Ріг, 20 жовтня 2024 / Фото Нацполіція, ДСНС

Як повідомили в Нацполіції, станом на 8:30 із заявами про пошкодження майна звернулося 48 осіб.

Пошкоджень зазнала будівля готелю, адмінбудівля, навчальний заклад, магазини, банк, церква. Пошкодило фасади та вибило вікна у 15 багатоповерхівках, понівечило 20 автомобілів, серед як три пожежні, три поліцейські і автомобіль швидкої допомоги.

Для прийому звернень громадян та надання допомоги постраждалим поблизу місця атаки розгорнуто мобільний пункт поліції.

Наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, криміналістична лабораторія, медики та ДСНС. Правоохоронці збирають речі докази та документують наслідки воєнних злочинів росії.