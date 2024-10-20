Кримінал

Подвійний ракетний удар по Кривому Рогу: 17 людей постраждало
20 Жовтня 2024 09:35
читать на русском →

Вночі ворог атакував Кривий Ріг, частково зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено житлові будинки та транспорт. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Під час ліквідації ворог завдав повторного удару.

Внаслідок російських ракетних ударів: постраждало 17 людей, серед яких поліцейський та надзвичайник.

Улюблена тактика рашистів: завдавати подвійного удару, щоб жертв було більше. Кривий Ріг, 20 жовтня 2024 / Фото Нацполіція, ДСНС

Як повідомили в Нацполіції, станом на 8:30 із заявами про пошкодження майна звернулося 48 осіб.

Пошкоджень зазнала будівля готелю, адмінбудівля, навчальний заклад, магазини, банк, церква. Пошкодило фасади та вибило вікна у 15 багатоповерхівках, понівечило 20 автомобілів, серед як три пожежні, три поліцейські і автомобіль швидкої допомоги.

Для прийому звернень громадян та надання допомоги постраждалим поблизу місця атаки розгорнуто мобільний пункт поліції.

Наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, криміналістична лабораторія, медики та ДСНС. Правоохоронці збирають речі докази та документують наслідки воєнних злочинів росії.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Жовтня 2024 14:18

Завдано удару по аеродрому та військовому заводу російських окупантів – Генштаб
20 Жовтня 2024 15:44

Politico: Росія має намір зірвати референдум щодо вступу Молдови в ЄС
20 Жовтня 2024 13:58

Bloomberg: Розпродаж України ганьбить Захід
20 Жовтня 2024 12:25

Reuters: Росіяни просуваються Україною найшвидшими темпами з березня 2022 року
20 Жовтня 2024 11:14

У застосунку «Дія» закрили послугу бронювання працівників
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
усі думки