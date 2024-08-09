“Події у Курській області відповідають політиці США” – Сабріна Сінгх

Події у Курській області відповідають політиці США, а Україна має повне право себе захищати.

Про це на брифінгу в Пентагоні заявила заступниця речника Міністерства оборони США Cабріна Сінгх.

«Це (події у Курській області – ред.) відповідає нашій політиці, і ми з самого початку підтримували Україну, і що вона має право захистити себе від атак, які здійснюються через кордон та через необхідність перехресного вогню. Таким чином, вони вживають заходів, щоб захистити себе від атак, які надходять з регіону, де вони можуть діяти нашою зброєю в межах політики США. З точки зору цієї фактичної операції, яка триває в Курській області, про яку ви згадали, вам слід адресувати це питання українцям», – сказала заступниця речника Пентагону.

Сінгх додала, що США, як і раніше, не підтримують далекобійні атаки по території Росії.

«Ми не підтримуємо далекобійні атаки по Росії. Ми говорили про це з самого початку. Я не буду малювати карту з кружками, де вони можуть і не можуть завдавати ударів, але ми дуже чітко про це говорили з українцями», – зазначила вона.