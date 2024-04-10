Плетенчук повідомив, що російський гелікоптер Ка-27 впав у Чорне море внаслідок вибуху на борту 

Російський гелікоптер “Ка-27” впав в Чорним морем, впав після вибуху на борту.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

«Ми можемо констатувати той факт, що цей гелікоптер упав. Так само була інформація, що цій катастрофі передував вибух. Тобто скоріш за все він упав не тільки через суто технічні причини, а в нього на борту сталася якась подія. Можемо констатувати, що це відбувалось на світанку, можемо підтвердити, що одразу було розпочато рятувальну операцію, було задіяно інший гелікоптер. Так само було задіяно катер типу “Раптор”, і станом на зараз скоріш за все вона (рятувальна операція – ред.) вже закінчена», – сказав Плетенчук.

Крім того, речник зазначив, що верифікованої інформації щодо втрат серед особового складу ворога наразі немає.