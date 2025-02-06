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Північнокорейські ракети стали набагато точнішими, – Reuters 
6 Лютого 2025 09:38
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Залишки північнокорейської ракети KN-23/KN-24, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня 2024 року / Фото: Conflict Armament Research
Залишки північнокорейської ракети KN-23/KN-24, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня 2024 року / Фото: Conflict Armament Research

Північнокорейські балістичні ракети, випущені по Україні російськими військами з кінця грудня, були набагато точнішими, ніж ті, що були випущені торік, повідомили Reuters два високопоставлених українських джерела.

Експерт з озброєнь із сеульського Інституту політичних досліджень Асан Ян Ук сказав, що таке поліпшення ракетного потенціалу Північної Кореї має тривожні наслідки для її можливостей погрожувати Південній Кореї, Японії та США або продавати цю модернізовану зброю.

Військові програми Північної Кореї стрімко розвивалися останніми роками, включно з ракетами малої та середньої дальності, які, за словами Пхеньяна, можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Однак до своєї участі у війні РФ проти України ця давно ізольована країна ніколи не випробувала нову зброю в бойових умовах.

Як пише Reuters, можливі два пояснення: ракети стали оснащувати більш досконалими навігаційними системами або рульовим механізмом для покращення маневрування.

Раніше точність ракет становила 1-3 кілометри, зараз – від 50 до 100 метрів, сказало Reuters українське військове джерело.


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