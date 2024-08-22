Політика

Після замаху Трамп закрився куленепробивним склом на новому мітингу 
22 Серпня 2024 10:20
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Дональд Трамп / Reuters

Кандидат у президенти США Дональд Трамп провів перший мітинг після замаху у липні, виступаючи за куленепробивним склом. 

Про це пише АР.

Трамп виступав у середу в Північній Кароліні. Захід був присвячений національній безпеці. 

Колишній президент говорив з-за трибуни, оточеної куленепробивним склом, що стало частиною посилених кроків, спрямованих на забезпечення його безпеки після стрілянини у Пенсильванії 13 липня.

Також вказується, що по периметру були складені контейнери, щоб створити додаткові стіни і перекрити лінії обстрілу. На дахах працювали снайпери. 

Говорячи про політику, Трамп назвав свого попередника Барака Обаму “огидним” за його коментарі напередодні ввечері на Національному з’їзді Демократичної партії.

Він також звинуватив президента Джо Байдена і віцепрезидентку Камалу Гарріс у виведенні військ з Афганістану, а також у війнах в Україні та на Близькому Сході.


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