Суспільство

Після відновлення 110 бригада повертається на фронт

2 Травня 2024 20:42
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війна
Прапор 110 ОМБр поблизу стели на в'їзді у Донецьку область / Фото: 110 ОМБр

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка заявила про своє повернення на бойові позиції.

“110-та знову на бойових! Окупантам в пеклі вже пишуть пропуски. Ми виправимо це неподобство. Кожній ворожій паторочі — смерть! “Імперія” має розпастися!” — написали на сторінках 110 ОМБр.

110 ОМБр тримала оборону Авдіївки з 24 лютого 2022 року. 13 лютого у 110 ОМБр повідомили, що з міста вперше за майже два роки виведуть деякі її підрозділи для відпочинку та ротації, оскільки сама бригада вже не має достатніх можливостей для утримування міста. Це стало можливим завдяки тому, що туди надійшло підкріплення.


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