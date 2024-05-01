Суспільство

“Після Великодня” – Євлаш розповів, коли Україна отримає F-16

1 Травня 2024 12:19
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повітряні сили, F-16
F-16 / Getty Images

У повітряному просторі країни очікують на появу багатоцільових винищувачів F-16 якнайшвидше.

Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

“Після Пасхи це доволі розтягнуте в часі поняття. Звісно, Повітряним силам, як і всім українцям, хотілося б якомога швидше бачити у повітряному просторі багатоцільові винищувачі F-16, тому ми чекаємо на них якнайшвидше. 

Як тільки стане відомо, що перші F-16 прибули в Україну, ми прокомунікуємо це питання і повідомимо офіційно наших громадян про те, що у нас з’явилися ці багатоцільові винищувачі”.

За словами речника, пілоти зараз навчаються у США та Данії.

Водночас наразі невідомо про яку кількість винищувачів йдеться. 


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