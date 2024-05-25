Кримінал

Після обстрілу “Епіцентру” в Харкові багато людей вважаються зниклими безвісти

25 Травня 2024 17:00
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харків, обстріли
Після прильоту в Харкові горить гіпермаркет "Епіцентр" / Скріншот з відео

Як заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, після обстрілу будівельного супермаркету “маємо велику кількість людей, зниклих безвісти”.

“Багато поранених. Судячи з усього, удар наносився саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм”, – написав Терехов у соцмережі.

Як повідомлялося російські війська скинули на гіпермаркет “Епіцентр” дві керовані авіабомби. Цей магазин розташовано у спальному районі Харкова. На момент удару в “”Епіцентрі” було багато відвідувачів, повідомляють очевидці.

Наразі відомо про двох загиблих і 11 постраждалих.


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