Після обстрілу “Епіцентру” в Харкові багато людей вважаються зниклими безвісти

Як заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, після обстрілу будівельного супермаркету “маємо велику кількість людей, зниклих безвісти”.

“Багато поранених. Судячи з усього, удар наносився саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм”, – написав Терехов у соцмережі.

Місто Харків, вихідний день. росіяни влаштували чергове пекло для мирних жителів



Атака авіабомбами цивільної інфраструктури. Прямо в будівельний гіпермаркет Епіцентр. pic.twitter.com/sJNwoX31VI — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) May 25, 2024

Як повідомлялося російські війська скинули на гіпермаркет “Епіцентр” дві керовані авіабомби. Цей магазин розташовано у спальному районі Харкова. На момент удару в “”Епіцентрі” було багато відвідувачів, повідомляють очевидці.

Наразі відомо про двох загиблих і 11 постраждалих.