Кримінал

Після бомбардування Малого Бурлука 17 січня від поранень померла дитина

27 Січня 2024 16:48
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куп'янськ

Сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Дівчинка тривалий час перебувала у комі, отримала складні осколкові поранення.

Як повідомлялося, 17 січня близько 15:00 ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою.

Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка.

10-річний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки, дитину доставили до лікарні у важкому стані.

13-річна дівчина зазнала уламкового поранення.

Була пошкоджена адміністративна будівля, 6 житлових будинків, господарчі будівлі.


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