Кримінал

Після бомбардування Малого Бурлука 17 січня від поранень померла дитина Сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Дівчинка тривалий час перебувала у комі, отримала складні осколкові поранення. Як повідомлялося, 17 січня близько 15:00 ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. 10-річний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки, дитину доставили до лікарні у важкому стані. 13-річна дівчина зазнала уламкового поранення. Була пошкоджена адміністративна будівля, 6 житлових будинків, господарчі будівлі.



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