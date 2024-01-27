Після бомбардування Малого Бурлука 17 січня від поранень померла дитина

Сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Дівчинка тривалий час перебувала у комі, отримала складні осколкові поранення.
Як повідомлялося, 17 січня близько 15:00 ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою.
Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка.
10-річний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки, дитину доставили до лікарні у важкому стані.
13-річна дівчина зазнала уламкового поранення.
Була пошкоджена адміністративна будівля, 6 житлових будинків, господарчі будівлі.