Кримінал

Після атаки БПЛА на нафтобазі “Калуганефтепродукт” вибухнула цистерна з бензином

28 Квітня 2024 13:01
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бпла, нпз
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Цієї ночі безпілотники атакували нефтебазу “Калуганефтепродукт” у Людиново, пише “База”. В результаті падіння двох БПЛА літакового типу стався вибух цистерни з бензином об’ємом майже 700 кубічних метрів. Через півгодини на територію нефтебази впав третій безпілотник.

Раніше голова Калузької області повідомляв про падіння трьох БПЛА на нефтебазу. За словами губернатора Владислава Шапші, постраждалих та руйнувань не було.

Також Міноборони РФ повідомляло про знищення в ніч на неділю 17 українських безпілотників: 9 з них були збиті над Брянською областю, по 3 над Курською і Калузькою та 2 над Білгородською.


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