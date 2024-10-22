Підрозділи МВС отримали від Норвегії медичні автобуси

Прикордонники та нацгвардійці отримали військові медичні автобуси від Норвезького оборонного матеріально-технічного агентства.

Передача автотранспорту відбулася в рамках Комплексного пакета допомоги НАТО Україні, повідомляє МВС.

Військові автобуси швидкої допомоги оснащені медичним обладнанням, яке дозволяє реанімаційним бригадам автономно працювати з трьома важкопораненими пацієнтами. А також одночасно перевозити під наглядом медиків ще 4 лежачих і 8 сидячих пацієнтів.

Напередодні технічний персонал медзакладів Нацгвардії та Держприкордонслужби пройшов закордонні навчання з питань експлуатації та обслуговування автобусів, а також встановленого на них обладнання.