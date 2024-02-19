Підозру отримав архімандрит УПЦ МП, який благословив Сальдо на псевдореферендум

Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді екснастоятелю одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ МП Олексію (Олександру Федорову), який переховується на окупованому лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, після захоплення Херсона російськими військами архімандрит Олексій підтримав окупантів та ввійшов до найближчого оточення колаборанта Володимира Сальдо, ставши його духівником.

Як встановила СБУ, архімандрит регулярно запрошував Сальдо на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму рф щодо «приєднання» Херсонщини до складу росії.

Також фігурант особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ, кажуть слідчі.

За перехід клірика на сторону окупантів ті передали його собору захоплені території «Укртелекому» та місцевих бізнесменів у центральній частині Херсона.

А 30 вересня 2022 року архімандрита Олексія запросили до георгіївської зали Кремля для участі в «церемонії включення» тимчасово захоплених регіонів України до складу рф.

Під час звільнення Херсона клірик разом з російськими окупантами втік на лівобережну частину області. За даними СБУ, там він став секретарем так званої Скадовської єпархії РПЦ.

Слідчі заочно повідомили архімандриту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. За це загрожує довічне ув’язнення.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності, оскільки він переховується в окупації.