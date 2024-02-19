Кримінал

Підозру отримав архімандрит УПЦ МП, який благословив Сальдо на псевдореферендум

19 Лютого 2024 12:23
читать на русском →
сбу, церква
Підозрюваний архімандрит Олексій / Скріншот з відео

Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді екснастоятелю одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ МП Олексію (Олександру Федорову), який переховується на окупованому лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, після захоплення Херсона російськими військами архімандрит Олексій підтримав окупантів та ввійшов до найближчого оточення колаборанта Володимира Сальдо, ставши його духівником.

Як встановила СБУ, архімандрит регулярно запрошував Сальдо на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму рф щодо «приєднання» Херсонщини до складу росії.

Також фігурант особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ, кажуть слідчі.

За перехід клірика на сторону окупантів ті передали його собору захоплені території «Укртелекому» та місцевих бізнесменів у центральній частині Херсона.

А 30 вересня 2022 року архімандрита Олексія запросили до георгіївської зали Кремля для участі в «церемонії включення» тимчасово захоплених регіонів України до складу рф.

Під час звільнення Херсона клірик разом з російськими окупантами втік на лівобережну частину області. За даними СБУ, там він став секретарем так званої Скадовської єпархії РПЦ.

Слідчі заочно повідомили архімандриту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. За це загрожує довічне ув’язнення.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності, оскільки він переховується в окупації.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Лютого 2024 11:55

Сили оборони знищили ще два російські літаки
19 Лютого 2024 11:16

Блокада кордону: Кубраков провів термінові переговори з Польщею
19 Лютого 2024 10:42

Довіра до телемарафону продовжує падати
19 Лютого 2024 10:31

Конференція з відбудови у Токіо: підписали понад 50 меморандумів про співпрацю
19 Лютого 2024 08:54

Росіяни наступають на п’яти напрямках, – NYT
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки