Підліток із Маріуполя, який попросив допомоги у Зеленського, вже в Україні

Підліток Богдан Єрмохін, який попросив допомоги у президента Володимира Зеленського, вже в Україні. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, 19 листопада, у свій день народження, Богдан повернувся до України.

“Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!” – зазначив Лубінець.

Богдан Єрмохін кілька років тому втратив обох батьків. До початку повномасштабної війни він навчався у металургійному коледжі у Маріуполі, а його законним представником був директор навчального закладу. Після того, як місто було зруйноване і перейшло під контроль російських військ, Єрмохіна вивезли на територію РФ і передали до прийомної родини у Підмосков’ї.

У березні 2023 року Єрмохін спробував втекти з Росії до України, проте співробітники російських спецслужб зупинили його неподалік кордону з Білоруссю. Омбудсмен Марія Львова-Бєлова, яка розповіла цю історію, наполягала, що те, що сталося, було провокацією і що Єрмохіна «намагалися виманити на територію України за допомогою маніпуляцій і погроз». Сам він не коментував інциденту.

У листопаді стало відомо, що Єрмохіну призначили прийом у підмосковному військкоматі на грудень 2023 року, коли йому виповниться 18 років. Підліток записав звернення до президента України Володимира Зеленського із проханням допомогти йому повернутися в Україну. Після цього Львова-Бєлова заявила, що повернення Єрмохіна в Україну погоджено.