Під обстріл попала шахта ДП “Селидіввугілля”: є значні руйнування, загинула людина

У ніч на 21 листопада відбувся ракетний обстріл шахти ДП «Селидіввугілля». На момент обстрілу в шахті перебували 33 робітники.
Як повідомляє Міненерго, у результаті влучань двох ракет шахта зазнала серйозних пошкоджень. Зокрема, утворилася воронка діаметром 10 м, зруйновано будівлі, пошкоджені лінії електропередачі. Також ударом пошкоджені 19 одиниць транспорту – автомобілі та автобуси.
“На місці трагедії смертельно травмовано чергового робітника – 63-річного Віктора Кужеля”, – йдеться у повідомленні міністерства.