Кримінал

Під обстріл попала шахта ДП “Селидіввугілля”: є значні руйнування, загинула людина

21 Листопада 2023 10:20
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обстріли

У ніч на 21 листопада відбувся ракетний обстріл шахти ДП «Селидіввугілля». На момент обстрілу в шахті перебували 33 робітники.

Як повідомляє Міненерго, у результаті влучань двох ракет шахта зазнала серйозних пошкоджень. Зокрема, утворилася воронка діаметром 10 м, зруйновано будівлі, пошкоджені лінії електропередачі. Також ударом пошкоджені 19 одиниць транспорту – автомобілі та автобуси.

“На місці трагедії смертельно травмовано чергового робітника – 63-річного Віктора Кужеля”, – йдеться у повідомленні міністерства.


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