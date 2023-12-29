Суспільство

Під час ракетної атаки повітряний простір Польщі перетнув невідомий об’єкт

29 Грудня 2023 12:09
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польща

У п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт, повідомило Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща.

“Вранці в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною увійшов невпізнаний повітряний об’єкт, який від моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни. Відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройних Сил мобілізував наявні сили та засоби”, –йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Як інформує радіо RMF, об’єкт, який рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці ґміни Долгобичув на Люблінщині. Мова йде про територію навколо Пшеводува – саме тут рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з території України. Це село розташоване за 7 км від кордону з Україною.


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