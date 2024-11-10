Суспільство

Під час бойових дій в Україні загинув 22-річний британець
10 Листопада 2024 13:19
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загиблі
Каллум Тіндал-Дрейпер / Фото Sky News

Каллум Тіндал-Дрейпер з Ганніслейк, Корнуолл, загинув під час служби у складі іноземного добровольчого підрозділу у боротьбі України проти Росії, повідомляє Sky News.

Вважається, що він захищав спостережний пункт, коли був убитий 5 листопада.

Мати Каллума, Керолайн Тіндал, написала у Facebook, що «він бився доти, доки не зміг більше їх стримувати».

«Його підрозділ називає його «героєм» і «найхоробрішим з усіх», – сказала вона.

«22 роки – це молодий вік. Але ти жив і помер, слідуючи своєму серцю, душі і моральним принципам.

«Спочивай з миром і допомагай наглядати за тими, хто пішов».

Тіндал-Дрейпер навчався у Герцогському коледжі в Сток-Клімсленді, Корнуолл.
Академія військових та охоронних служб коледжу у своєму повідомленні у Facebook зазначила, що він був «зразковим студентом» з «сильними моральними принципами».

«Він був пристрасним, розумним і здібним студентом, який прагнув вчитися», – йдеться в дописі.

“Він дуже пишався тим, що його рід служив у збройних силах”, – йдеться у повідомленні.

«Його любили і поважали однолітки, він не цурався справ, у які вірив, і відіграв важливу роль у зборі трьох мікроавтобусів з гуманітарним обладнанням для цивільного населення, які студенти зібрали, коли війна в Україні тільки розпочалася».

У дописі йдеться про те, що після закінчення коледжу Тіндал-Дрейпер працював у Національній службі охорони здоров’я (NHS).

Прес-секретар Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії заявив: «Ми знаємо, що в Україні, як повідомляється, загинув громадянин Великої Британії, і готові допомогти його родині».


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