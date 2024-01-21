Кримінал

Петра Симоненка оголошено в розшук

21 Січня 2024 10:12
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Міністерство внутрішніх справ України опублікувало оголошення про розшук лідера забороненої в країні Комуністичної партії Петра Симоненка.

У повідомленні, опублікованому на сайті відомства, сказано, що Симоненко зник 19 серпня 2023 року.

Однак ще 11 серпня Служба безпеки України повідомляла, що Симоненку висунуто підозри у виправданні російської агресії та публічних закликах до захоплення влади.

При цьому СБУ стверджувало, що після початку російського вторгнення в Україну Симоненка було вивезено в Росію через Білорусь групою російського спецназу, яку він, за даними української спецслужби, приймав у власному будинку під Києвом.

“У період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його “евакуації” до держави-агресора”, – було сказано в повідомленні СБУ.

У Росії Симоненко, як стверджує СБУ, став заступником керівника структури під назвою “Центральний комітет міжнародного комуністичного об’єднання “Союз комуністичних партій – Комуністичної партії Радянського Союзу””.

В Україні Комуністична партія заборонена і не може брати участь у виборах і займатися будь-якою іншою діяльністю.

У 1990-х – на початку 2000-х років Симоненко був одним з основних українських політиків, не раз брав участь у президентських виборах і був лідером однієї з найбільших фракцій у Верховній Раді.

Однак після революції 2014 року кількість людей, які підтримують Компартію, різко впала: якщо на парламентських виборах 2012 року за неї проголосувало приблизно 13% виборців, то 2014-го вона набрала трохи менше ніж 4% голосів і не подолала 5% бар’єр, необхідний для проходження в Раду.


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