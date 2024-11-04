Суспільство

Першим містом, де запустять 5G стане Львів
4 Листопада 2024 12:46
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Львів
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Львів стане першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, згодом проєкт можуть масштабувати на Київ і Одесу.

Про це пише ЕП.

Так, одразу після повідомлення про початок тестування 5G у пілотному режимі, декілька співрозмовників ЕП на телеком-ринку повідомили, що першим містом, де відбудеться це тестування, стане Львів.

У випадку, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу.

Говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.

“Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G”, – пояснює телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.


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